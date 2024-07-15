الكشف عن مزيد من التفاصيل الجديدة والمثيرة حول مطلق النار على ترامب

قال زملاء توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا - الذي اغتال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - لشبكة ABC News إن كروكس قد تم رفضه سابقًا من فريق إطلاق النار في مدرسته الثانوية.

قال أحد الأشخاص الذين درسوا معه في الفصل: "طُلب من كروكس عدم العودة إلى الفريق بعد اجتماع ما قبل الموسم". وتابع: "لا يعني ذلك أنه لم يتم قبوله في الفريق، بل طُلب منه عدم العودة لأنه كان سيئًا للغاية، واعتبر خطيرًا". يتذكر عضو آخر في المجموعة: "أطلق توماس كروكس النار بشكل رهيب ولم يكن مناسبًا حقًا لمجموعة الرماية". ذكرت المدرسة أنه لا يوجد سجل لمحاولة كروكس قبوله في الفريق وأنه "لم يظهر أبدًا في السجلات ذات الصلة.

ومع ذلك، كان كروكس ينتمي إلى نادي الرماية المحلي - نادي كليرتون الرياضي - لمدة عام على الأقل.

يُذكر أن كروكس كان مُسجلًا كجمهوري بناءً على سجلات الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكنه تبرع مرة واحدة بـ 15 دولارًا للحزب الديمقراطي. تم اعتقال كروكس عدة مرات سابقًا بسبب التخريب والاعتداءات. كما كان مرتبطًا بجماعات متطرفة تعمل في الولايات المتحدة. وفي عام 2023، شارك في احتجاجات عنيفة في سياتل مع منظمة Antifa المُتطرفة المناهضة للفاشية. وفي العام 2022، شارك أيضًا في الاحتجاجات العنيفة للمنظمة في بورتلاند.