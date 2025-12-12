الدولة الاوروبية تقر قانونا يستهدف المسلمين

أقرّ البرلمان النمساوي أمس (الخميس) قانونًا جديدًا يحظر على الطالبات دون سن 14 عامًا ارتداء الحجاب أو أي أغطية رأس "ذات طابع ديني إسلامي" داخل المدارس، على أن يدخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر\ايلول. وتقدر السلطات أن القرار سيؤثر على نحو 12 ألف طالبة في عموم البلاد.

الحكومة قدّمت القانون باعتباره خطوة تهدف إلى حماية حرية الفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، فيما اعتبرت المعارضة والمنظمات الإسلامية أن القرار "تمييز ديني مقنّع" يهدد بحقوق الأقليات. وأكدت الهيئة الرسمية للجالية المسلمة (IGGÖ) أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في القانون.

غرامات على العائلات وآلية متابعة صارمة

ينص التشريع على إجراءات تصعيدية تبدأ بجلسات إلزامية مع إدارة المدرسة وولي الأمر، مرورًا بتدخل سلطات حماية الطفل، وصولاً إلى فرض غرامات قد تصل إلى 800 يورو على العائلات في حال تكرار المخالفة.

ويأتي القانون بعد أن ألغت المحكمة الدستورية عام 2020 قرارًا مشابهًا استهدف الفتيات حتى سن العاشرة، معتبرة أنه يميز ضد المسلمين. ورغم تأكيد الحكومة أن الصياغة الحالية متوافقة مع الدستور، يبقى مصير القانون مرهونًا بالمراجعة القانونية المرتقبة.