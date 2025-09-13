قد يعجبك أيضًا -

اليسار مقابل اليمين البريطاني - وجهًا لوجه: شرطة لندن تستعد اليوم (السبت) لمظاهرات متنافسة في وسط المدينة، مع نشر أكثر من 1,600 شرطي، من بينهم حوالي 500 تم جلبهم من قوات خارج العاصمة. القلق الرئيسي هو من اندلاع مواجهات بين مسيرة "Unite the Kingdom" بقيادة الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، وبين المسيرة المضادة "Stand Up To Racism".

من المخطط أن يبدأ موكب روبنسون بالقرب من جسر ووترلو وينتهي بتجمع في وايتهول، بحضور آلاف المشاركين المتوقع أن يحملوا أيضًا رسالة لإحياء ذكرى الناشط المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك، الذي أُطلق عليه النار حتى الموت هذا الأسبوع في يوتا. في الوقت نفسه، ينظم مئات من نشطاء اليسار وداعمي اللاجئين مسيرة مضادة في نفس الموقع.

شددوا في الشرطة على أنه تم وضع حواجز لخلق فصل بين الجانبين. حوالي 1000 شرطي سيتم تخصيصهم مباشرة للتظاهرات، وفي الوقت نفسه تُقام أيضاً مباريات كرة قدم مركزية، وعروض وحفلات ثقافية أخرى في العاصمة.

https://x.com/i/web/status/1966803684483829940 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قائدة الشرطة، كلير هاينز، وعدت بأن الشرطة "ستعمل بحزم لمنع العنف، لكنها أيضاً ستكفل حرية التعبير بموجب القانون".

في نهاية الأسبوع الماضي فقط تم اعتقال حوالي 900 متظاهرين خلال مظاهرة ضد حظر نشاط مجموعة "أكشن فلسطين".

قضية الهجرة، التي أصبحت القضية السياسية المركزية في بريطانيا، تواصل إثارة الجدل والمظاهرات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد.