بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافة الثلوج: اضطرابات في الرحلات الجوية في أوروبا

موجة برد شديدة في أوروبا أدت إلى اضطرابات في الرحلات الجوية من عدة مطارات في دول مختلفة في القارة. تساقط ثلوج كثيف اليوم (الثلاثاء) في باريس أجبر شركات الطيران على تقليص الرحلات من المطارات الرئيسية شارل ديغول وأورلي بحوالي 15%.

على إثر الوضع الاستثنائي، جُلبت حوالي 250 كاسحة ثلوج إلى المطارين. بسبب الوضع، أُلغيت رحلات جوية أيضاً في مطارات ليفربول، سكوتلاند وإيرلندا. يقدّر وزير النقل الفرنسي أنّ رحلات ستُلغى أيضاً في باريس.

بسبب الأحوال الجوية الصعبة، هناك أيضًا اضطرابات في وسائل النقل الداخلية في إنجلترا، فرنسا وهولندا. نتيجة للوضع، أُغلقت طرق وأُلغيت قطارات. تم إلغاء عدد من القطارات التي كان من المقرر أن تنطلق من لندن بسبب تساقط الثلوج الكثيف - وفي اسكتلندا تُبذل جهود لإزالة الثلوج الكثيفة، التي وصلت إلى ارتفاع نصف متر تقريبًا، من على خطوط السكك الحديدية.

أوروبا ليست وحدها - حتى الولايات المتحدة عانت من كميات الثلوج

في شهر ديسمبر الماضي، تم إلغاء أو تأخير أكثر من 2000 رحلة في يوم واحد، نتيجة لظروف الطقس الصعبة التي تضمنت حينها الجليد، تساقط ثلوج كثيف ورياح قوية. العاصفة، التي وصلت بين عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، أثرت بشكل كبير على المطارات الرئيسية في المنطقة. مطارات JFK، لا غوارديا ونيوآرك في نيويورك ونيوجيرسي أصدرت تحذيرات للمسافرين بالفعل يوم الجمعة، ودعتهم إلى متابعة التحديثات في جداول الرحلات.