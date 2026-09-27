كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن مواجهة متوترة وقعت في العاصمة اليونانية أثينا خلال آذار\مارس، بين السفيرة الأميركية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل ووزير الطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو، خلال مأدبة عشاء حضرها مسؤولون أميركيون ويونانيون.

وبحسب التقرير، تطرقت غيلفويل خلال العشاء إلى التطورات السياسية في رومانيا، وقالت، وفق شخص حضر المناسبة وآخرين اطلعوا على تفاصيل الحوار: "يمكننا أن نفعل ذلك لأي دولة نريد. ويمكننا أن نفعل ذلك هنا أيضًا"، في إشارة إلى اليونان.

وأثارت العبارة ردًا من باباستافرو، الذي قال، وفق التقرير، إن الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة تغيير الحكومة اليونانية، لأنها حكومة منتخبة من الشعب. وبحسب الصحيفة، تحولت المحادثة إلى نقاش متوتر أمام الحاضرين.

واعترض محامي غيلفويل على الطريقة التي عرضت بها الصحيفة تفاصيل الحوار.

وتأتي الواقعة ضمن تقرير موسع لـ"وول ستريت جورنال" حول أسلوب غيلفويل في ممارسة مهامها الدبلوماسية منذ تعيينها سفيرة في أثينا، والدور الذي باتت تلعبه في ملفات سياسية واقتصادية في جنوب شرق أوروبا.

الطاقة في صدارة التحرك الأميركي

ويركز جزء كبير من نشاط غيلفويل، بحسب التقرير، على ملف الطاقة، في ظل سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا وتقليل اعتماد دول المنطقة على الغاز الروسي.

وتتمتع السفيرة بعلاقات وثيقة مع عائلة ترامب، وهو ما يمنحها، وفق التقرير، قدرة على التواصل المباشر مع دوائر القرار في واشنطن، فيما ينظر إليها بعض المسؤولين اليونانيين باعتبارها قناة مهمة للتواصل مع البيت الأبيض.

في المقابل، يثير أسلوبها ونشاطها مخاوف لدى مسؤولين آخرين، بحسب الصحيفة، خشية الدخول في خلاف معها.

كما تناول التقرير علاقتها بقطاع الأعمال اليوناني، ولا سيما ترويجها المتكرر لشركة البناء والطاقة "أكتور"، إلى جانب حضور جماعات ضغط مرتبطة بها في بعض اجتماعاتها الرسمية.

وتساءل أشخاص تحدثوا إلى الصحيفة عما إذا كانت هذه الأنشطة تخدم المصالح الأميركية فقط، أم قد تتقاطع أيضًا مع مصالح تجارية لشركات محددة.

ونفت السفارة الأميركية هذه الانتقادات، مؤكدة أن تحركات غيلفويل تهدف إلى تعزيز المصالح الأميركية، خصوصًا في مجال زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال الأميركي وتقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.كما أكد محامي السفيرة أنها تعاملت مع شركات متعددة في قطاع الطاقة، ولم تركز على شركة واحدة.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأداء غيلفويل، واصفًا إياها بأنها «داعمة فعالة للغاية لأجندة الرئيس»، وقال إن ترامب ووزارة الخارجية يقدّران جهودها.

من "فوكس نيوز" إلى السفارة الأميركية في أثينا

وتبلغ غيلفويل 57 عامًا، وهي مذيعة سابقة في شبكة "فوكس نيوز" ومدعية عامة سابقة، وكانت زوجة سابقة لحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وشريكة سابقة لدونالد ترامب جونيور.

ومنذ وصولها إلى أثينا في نوفمبر، جذبت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا بسبب حضورها اللافت في المشهد السياسي والاجتماعي اليوناني، إلى جانب نشاطها الدبلوماسي.

ووفق التقرير، شاركت غيلفويل منذ وصولها في عدد من الفعاليات الرسمية والاجتماعية، وحصلت على تكريمات محلية، كما ظهرت في مباريات لكرة السلة وفعاليات اقتصادية واجتماعية.

ويعرض تقرير "وول ستريت جورنال" هذه الأنشطة في إطار أوسع يتعلق بتزايد حضور السفيرة الأميركية في الملفات السياسية والاقتصادية اليونانية، ولا سيما ملف الطاقة والعلاقات الإقليمية.