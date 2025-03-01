بوليفيا: سقوط 37 شخصا على الأقل وإصابة العشرات إثر تصادم حافلتين‭‭‭‭ ‬‬‬‬بمنطقة بوتوسي في غرب البلاد

أعلنت الشرطة والسلطات المحلية في بوليفيا، اليوم السبت، عن عن سقوط 37 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات إثر تصادم حافلتين‭‭‭‭ ‬‬‬‬بمنطقة بوتوسي في غرب البلاد،وقال المتحدث باسم قيادة شرطة بوتوسي للصحافيين: "نتيجة لهذا الحادث المميت، لدينا 39 شخصاً مصاباً في أربعة مستشفيات بمدينة أويوني، ووفاة 37 آخرين".

وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة يعملون على تحديد هويات الضحايا والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وقالت‭‭ ‬‬الوزارة المعنية بوضع السياسات العامة في بوليفيا، في بيان، إن التحقيق الأولي توصل إلى أن إحدى الحافلتين تخطت مسارها بسبب السرعة الزائدة على الأرجح لتصطدم بالحافلة الثانية التي كانت قادمة من المسار المقابل.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح على الطريق بين مدينتي أويوني وكولتشاني عندما انحرفت إحدى الحافلتين إلى مسار الاتجاه المقابل.