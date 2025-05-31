برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل: "تنتهك حقوق الإنسان"

صوت مجلس مدينة برشلونة أمس (الجمعة) على قطع العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل وتعليق اتفاقية الصداقة بين المدينة وتل أبيب، مشيرا إلى "انتهاكات للقانون الدولي وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني"، في أعقاب الحرب المستمرة في غزة.

ينص الاقتراح، الذي يحظى بدعم الحزب الاشتراكي الحاكم وجماعات يسارية أخرى، على تعليق جميع العلاقات الرسمية مع إسرائيل حتى "احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وفي إطار القرار، ستطلب المدينة من معرض "فيرا دي برشلونة" التجاري عدم استضافة أجنحة للحكومة الإسرائيلية أو الشركات المتورطة في تجارة الأسلحة والصراع في غزة.

قال رئيس البلدية هاوما كولبوني خلال اجتماع المجلس: "إن المعاناة والموت في غزة على مدار العام والنصف الماضيين، والهجمات الأخيرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية، تجعل أي علاقة غير مستدامة". وأعربت حماس عن تقديرها لبلدية برشلونة على هذه الخطوة.