المحكمة الفرنسية تلغي قرار منع الإسرائيليين من دخول معرض يوروستوري 2024

ألغت المحكمة الجزئية للشؤون التجارية في فرنسا، صباح اليوم (الثلاثاء)، قرار منع الإسرائيليين من دخول معرض يوروستوري 2024 للأسلحة، الذي افتتح أمس في باريس. وأمرت المحكمة شركة COGES بتجميد الإجراءات المتخذة ضد الشركات الإسرائيلية التي منعت من فتح أجنحة في المعرض، حتى تاريخ إغلاقه. كما أمرت المحكمة الشركة بدفع رسوم الاستئناف البالغة 55.09 يورو، مؤكدة على التنفيذ الفوري للقرار.

ورغم القرار الإيجابي بالنسبة لإسرائيل، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Asgard Systems، روتيم مي تال، عن استيائه، مشيراً إلى أن القرار جاء "قليلاً جداً ومتأخراً جداً". وأوضح أن الشركات الإسرائيلية التي كانت تنوي المشاركة في المعرض قد ألغت ترتيباتها ولن تتمكن من المشاركة في اليوم الأخير. وأضاف أن الأضرار المالية التي لحقت بهذه الشركات كبيرة، وتقدر بعشرات الملايين من الشواقل، مما يدفعها نحو رفع دعوى قضائية مشتركة ضد الشركة المنظمة للمعرض.

وكانت فرنسا قد ألغت مشاركة 74 شركة دفاع إسرائيلية في المعرض، بسبب الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في غزة. وأظهرت مقاطع الفيديو من الحدث المنطقة المخصصة للشركات الإسرائيلية، والتي أصبحت مستودع بناء مؤقت. وأصدرت المحكمة الفرنسية الشهر الماضي قراراً بمنع دخول الممثلين الإسرائيليين بناء على "مقتل الأبرياء على يد سلاح الجو الإسرائيلي". وشمل القرار أيضاً حظر مشاركة روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي خطوة متسرعة، تم تعليق صور الجيش الفرنسي على جدران الجناح الإسرائيلي المهجور، وإنشاء مقاهٍ في المساحة الشاسعة الفارغة. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن السماح بدخول ممثلي الشركات الإسرائيلية يعد غير قانوني بشكل واضح، مرحبةً بالقرار الذي يهدف إلى جعل معرض الأسلحة خالياً من الإسرائيليين.

واستأنفت الشركة المنظمة للمعرض القرار، إلا أن المحكمة الفرنسية أجلت النظر في الاستئناف حتى صباح اليوم. كما عارضت رابطة المصنعين القرار واستأنفته أمام المحكمة العليا في فرنسا.