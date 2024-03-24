بعد هجوم موسكو: فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني إلى المستوى الأعلى

وذكر رئيس الحكومة الفرنسية إن هذا جاء على خلفية التهديدات الموجهة ضد فرنسا على ضوء هجمات موسكو الأخيرة

i24NEWS
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المشتبه به في إطلاق النار على Crocus City Hall يوم الجمعة يجلس في قاعة المحكمة بمحكمة مقاطعة باسماني في موسكو، روسيا، الأحد 24 مارس 2024.
المشتبه به في إطلاق النار على Crocus City Hall يوم الجمعة يجلس في قاعة المحكمة بمحكمة مقاطعة باسماني في موسكو، روسيا، الأحد 24 مارس 2024.AP Photo/Alexander Zemlianichenko

أعلن رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال، الليلة عن رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى الى "هجوم طارئ"، وذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب هجوم موسكو.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko
المشتبه به في إطلاق النار على قاعة مدينة كروكوس قرب موسكو يوم الجمعة، يرافقه ضباط الشرطة في محكمة منطقة باسماني في موسكو، روسيا، الأحد 24 مارس 2024.AP Photo/Alexander Zemlianichenko

وقال رئيس الحكومة الفرنسية أتال: "نظرًا لإعلان تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية والتهديدات الموجهة ضد بلدنا، قررنا رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى". ويشار الى أنه خلال الهجوم في روسيا، قُتل ما لا يقل عن 137 شخصًا في هجوم استهدف مجمع المسرح بالقرب من موسكو.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم وقالوا في بيان إن "مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا تجمعا كبيرا للمسيحيين، وقتلوا وجرحوا المئات وأحدثوا دماراً كبيراً في المكان، قبل أن يتراجعوا إلى قواعدهم بسلام". مع ذلك، أخفت روسيا الرسالة وقالوا إن "الحديث يدور عن بيان كاذب"

وعلى صعيد متصل أفادت نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة جمعت خلال شهر آذار/مارس معلومات استخباراتية عن داعش خراستان الواقعة في أفغانستان وذكرت أن المجموعة خططت هجوما في موسكو، جاء هذا نقلا عن مسؤولين رسميين.

Investigative Committee of Russia via AP
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو أصدرته لجنة التحقيق الروسية يوم الأحد 24 مارس 2024، تتم مرافقة المشتبه بهم في إطلاق النار على قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة داخل مقر لجنة التحقيق الروسية في موسكو، روسيا.Investigative Committee of Russia via AP
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