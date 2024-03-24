بعد هجوم موسكو: فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني إلى المستوى الأعلى

أعلن رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال، الليلة عن رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى الى "هجوم طارئ"، وذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب هجوم موسكو.

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وقال رئيس الحكومة الفرنسية أتال: "نظرًا لإعلان تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية والتهديدات الموجهة ضد بلدنا، قررنا رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى". ويشار الى أنه خلال الهجوم في روسيا، قُتل ما لا يقل عن 137 شخصًا في هجوم استهدف مجمع المسرح بالقرب من موسكو.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم وقالوا في بيان إن "مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا تجمعا كبيرا للمسيحيين، وقتلوا وجرحوا المئات وأحدثوا دماراً كبيراً في المكان، قبل أن يتراجعوا إلى قواعدهم بسلام". مع ذلك، أخفت روسيا الرسالة وقالوا إن "الحديث يدور عن بيان كاذب"

وعلى صعيد متصل أفادت نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة جمعت خلال شهر آذار/مارس معلومات استخباراتية عن داعش خراستان الواقعة في أفغانستان وذكرت أن المجموعة خططت هجوما في موسكو، جاء هذا نقلا عن مسؤولين رسميين.