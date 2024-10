المغرب يجدد موقفه "الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو صك قانوني لا يحترم سلامته الترابية ووحدته الوطنية"

ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية (CJEU)، اليوم الجمعة، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" قالت وزارة الخارجية المغربية إن "المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقي الفلاحة والصيد البحري"، وقالت المحكمة في تعليلها إن "الاتفاقيتين تم إبرامهما دون استشارة شعب الصحراء الغربية"، بحسب وكالة "أوروبا برس".

https://x.com/i/web/status/1842195758709149713