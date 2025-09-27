يوم دراماتيكي في أوروبا: من المتوقع أن تتوجه مولدوفا غداً (الأحد) إلى انتخابات حاسمة في ظل الانقسام في صفوف السكان بين حزب السلطة الغربي الموالي لأوروبا PAS، وأحزاب المعارضة التي تدعم روسيا وسياسة الكرملين.

كل ذلك يحدث بعد دراما كبرى، إذ فقط هذا الأسبوع كشفت شرطة مولدوفا والنيابة العامة في البلاد عن أدلة لمحاولة تدخل في الانتخابات على نطاق غير مسبوق: شراء أصوات ونشر معلومات مضللة المرتبطة مباشرة بروسيا. كما كشفوا عن مؤامرة لتحريض على أعمال شغب عنيفة - واعتقلوا عشرات المشتبه بهم الذين سافروا إلى صربيا للتدريبات، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية.

أحزاب المعارضة رفضت الادعاءات حول التدخل الروسي ووصفتها بأنها "مسرحية سياسية"، وادعت أن الحكومة تهيئ الأرضية لإلغاء التصويت إذا فقد حزب PAS أغلبيته في البرلمان. الآن، قبل يوم واحد من الانتخابات المصيرية، تجري مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وفي العاصمة كيشينيف احتجاجاً على محاولة روسيا سرقة الانتخابات وجلب سياسيين إلى السلطة سيدعمون الكرملين.

"سلاحهم هو المال، وسلاحنا هو الصوت في صندوق الاقتراع!" كانت هذه أكثر الهتافات صدى عندما انضم عدة مئات من مؤيدي حزب السلطة إلى المظاهرة الأخيرة قبل التصويت غداً. وعلى ضوء التحقيقات التي أجريت في بريطانيا، نفت السفارة الروسية في لندن التدخل في الانتخابات وادعت أن الاتحاد الأوروبي هو من يحاول التأثير والتدخل في الانتخابات في مولدوفا.

في الواقع، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت مولدوفا منعطفًا حادًا باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن موسكو. وبذلك، قد يرغب بعض الأطراف في روسيا بإعادة توجيه سياسة الحكومة في كيشيناو نحوهم.

مولدوفا، الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا، هي دولة مستقلة منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991. في الصيف الماضي بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع أوكرانيا.