مئات الإسرائيليين عالقون على متن سفينة في اليونان بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين

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أُجبر مئات الإسرائيليين على البقاء على متن سفينة مملوكة لشركة "مانو للشحن" كانت راسية في جزيرة سيروس اليونانية، بسبب تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

في التوثيق من الحدث، الذي تم التقاطه على ما يبدو من قبل ركاب السفينة، يمكن سماع أن الإسرائيليين لم يسكتوا وردوا على المتظاهرين بهتافات مثل "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي".

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الشركة على تنسيق مع السلطات، وحاليًا الإسرائيليون لن ينزلوا للجولة المخطط لها في الجزيرة كي لا يعرضوا أنفسهم للخطر. من المرجح أن يتم تفريق التظاهرة قريبًا. لا يوجد شرطة مسلحة على السفينة بعكس ما ورد في تقارير أخرى، ومع ذلك الركاب ليسوا خائفين بشكل خاص، وعمومًا "يردون" بغناء "نحن نؤمن، أبناء مؤمنين".

وزير الخارجية جدعون ساعر تحدث مع نظيره اليوناني يورجوس يرافاتريتيس وطلب تدخله في محاولة لحل مسألة رسو السفينة. كذلك، تتابع وزارة الخارجية عبر السفارة الإسرائيلية في اليونان الحدث.