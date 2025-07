مئات الإسرائيليين عالقون على متن سفينة في اليونان بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين

أُجبر مئات الإسرائيليين على البقاء على متن سفينة مملوكة لشركة "مانو للشحن" كانت راسية في جزيرة سيروس اليونانية، بسبب تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

في التوثيق من الحدث، الذي تم التقاطه على ما يبدو من قبل ركاب السفينة، يمكن سماع أن الإسرائيليين لم يسكتوا وردوا على المتظاهرين بهتافات مثل "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي".

https://x.com/i/web/status/1947611907600617946