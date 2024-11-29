"العدل البريطاني": السبب الغريب لاستقالة وزيرة النقل

ضجة في بريطانيا: استقالت وزيرة النقل لويز هاي صباح اليوم (الجمعة) بعد أن نشرت شبكة "سكاي نيوز" أنها اعترفت بذنبها في جريمة تتعلق بتقديم شكوى كاذبة إلى الشرطة. وبحسب المنشور، فقد أبلغت الشرطة أن هاتف العمل سُرق منها في عام 2013 - ولكن تبين لاحقًا أن هذا لم يكن صحيحًا.

ووصفت في كتاب استقالتها الحادثة بأنها "خطأ"، وأضافت أنه "مهما كانت حقائق الأمر، فإن هذا الموضوع سيكون حتما مصدر إلهاء عن أداء عمل هذه الحكومة".

وأضافت الوزيرة السابقة وخاطبت رئيس الوزراء كير ستارمر عندما كتبت: "كما تعلمون، في عام 2013 تعرضت للسرقة في لندن. كامرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت التجربة مرعبة. وبعد ذلك مباشرة أبلغت الشرطة بالحادثة. لقد سلمت قائمة بالأشياء التي اعتقدت أنها مسروقة - بما في ذلك الهاتف، لكنني اكتشفت لاحقًا أنه لا يزال في منزلي، وكان من الخطأ عدم إبلاغ صاحب العمل عن ذلك".

HENRY NICHOLLS / AFP

وقالت هاي أيضًا إنه على الرغم من "التزامها الكامل بمشروعنا السياسي"، إلا أنها تعتقد أنه "سيكون من الأفضل لو دعمت الحكومة من الخارج".

شكرها ستارمر على نشاطها. وكتب: "شكرًا لك على كل ما فعلته لتحقيق أجندة النقل الطموحة لهذه الحكومة. أعلم أنه لا يزال لديك مساهمة كبيرة يمكنك تقديمها في المستقبل".