بسبب "تهديد نووي": الكتيب غير العادي الذي ستوزعه فرنسا على مواطنيها

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهديد نووي محتمل لبلاده، وعرض اليوم (الثلاثاء) خططه لتحديث الترسانة النووية للبلاد بتكلفة 1.5 مليار يورو. وسعى ماكرون أيضًا إلى إجراء محادثات مع ألمانيا وقوى أوروبية أخرى بشأن توسيع المظلة النووية لبلاده.

وأفادت التقارير إن الحكومة الفرنسية تخطط لإرسال "دليل البقاء" إلى كل أسرة في البلاد مع تعليمات حول كيفية الاستعداد لـ "تهديد وشيك"، بما في ذلك صراع يتضمن استخدام الأسلحة أو أزمة صحية أو كارثة طبيعية. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه إذا وافق رئيس الوزراء فرانسوا بايرو على الدليل المؤلف من 20 صفحة، فسيتم إرساله إلى الأسر بحلول الصيف.

سيتم تقسيم الكتيب إلى ثلاثة أجزاء مع نصائح حول كيفية حماية نفسك ومن حولك، وما يجب عليك فعله في حالة وجود تهديد وشيك. وسيحتوي الكتيب على قائمة بأرقام الطوارئ وقنوات الراديو والتذكير بإغلاق الأبواب والنوافذ إذا كان التهديد نوويا، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

كما زار ماكرون قاعدة جوية بالقرب من مدينة لوكسويل ليه با الفرنسية، وأعلن عن خطط لتحديث القاعدة حتى تتمكن من استضافة أسطول مكون من 40 طائرة مقاتلة رافال متطورة بحلول عام 2035.