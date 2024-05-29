أوروبا تطلق قوة انتشار بـ5000 مقاتل

علن منسق الشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد قرر فعلاً إطلاق العام المقبل قوات الانتشار هذه وقوامها 5000 مقاتل, وذلك بعدما أيّد رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي باجتماعهم في إسبانيا الشهر الماضي، فكرة إنشاء قوة رد سريع.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال "منتدى شومان للأمن " في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن هذه قوة مشتركة، لكنها لا تعني نواة جيش أوروبي.

كما شدد على أن كلمة جيش أوروبي غير صحيحة إطلاقا. وأكد أنه يمكن التحدث عن التفاصيل والخطوات المشتركة بين الدول الأوروبية للتزود بقدرات عسكرية مشتركة.

أتى هذا بعدما أعلن رؤساء البرلمانات الشهر الماضي أن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن قواته العسكرية، والتي من شأنها ضمان حماية أمن مواطني الاتحاد ومصالحه وقيمه الديمقراطية، ذات أهمية خاصة.

وشددوا حينها على ضرورة وجود نحو 5 آلاف جندي للانتشار السريع في حالة حدوث أزمة من أي نوع.

كما أشار رؤساء البرلمانات أيضا في الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طور بالفعل العديد من المهام والعمليات التي تهدف إلى استقرار الوضع في البلدان والمناطق المجاورة.

يذكر أن طرح فكرة إنشاء "جيش أوروبي موحد" كانت مطروحة طوال العشر سنوات الماضية على الأقل، إلا أنها لم تنفذ.