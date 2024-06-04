لأول مرة: تعيين قائدة لحاملة طائرات في البحرية الملكية البريطانية

لأول مرة تقود امرأة حاملة طائرات في بريطانيا. المرشحة لذلك هي القائد كلير طومبسون والتي من المتوقع أن تستلم في كانون ثاني/يناير 2025 قيادة حاملة الطائرات "الملكة اليزابيث" التابعة للبحرية الملكية البريطانية.

https://twitter.com/i/web/status/1796868814396670362 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وذكرت صحيفة "الصن" أن التعيين يرتبط بالمصادقة النهائية لوزارة الدفاع البريطانية، لكن المتحدثين الرسميين أكدوا التعيين. انضمت القائد طومبسون الى البحرية الملكية عام 2025، حيث خدمت في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق ومنطقة البحر الكاريبي.

وقادت السفينة البحرية "مونروز" حيث حصلت على وسام التميز لعملها ضد المهربين والمسلحين. وقام طاقم السفينة تحت قيادتها بإلقاء القبض على المجرمين ومهربي المخدرات واكتشاف مخابئ الأسلحة.