لأول مرة: تعيين قائدة لحاملة طائرات في البحرية الملكية البريطانية

لأول مرة تقود امرأة حاملة طائرات في بريطانيا. المرشحة لذلك هي القائد كلير طومبسون والتي من المتوقع أن تستلم في كانون ثاني/يناير 2025 قيادة حاملة الطائرات "الملكة اليزابيث" التابعة للبحرية الملكية البريطانية.

