غرق اليخت الفاخر في إيطاليا: انتشال جثمان قطب التكنلوجيا البريطاني مايك لينش

بعد ثلاثة أيام من غرق اليخت الذي كان على متنه، ترددت أنباء عن العثور اليوم (الخميس) على جثمان قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش بين حطام اليخت الفاخر. ولا تزال ابنته البالغة من العمر 18 عامًا والتي كانت معه على متن السفينة مفقودة.

وأعلن عن فقدان ستة من ضيوف اليخت الفاخر، بينهم رئيس مجلس إدارة "مورغان ستانلي الدولية" جوناثان بلومر، بعد غرقه بالقرب من سواحل صقلية بسبب الطقس العاصف، وتم العثور حتى الآن على جثث خمسة منهم، بينهم لينش.

تم إنقاذ ستة ضيوف وتسعة من أفراد الطاقم من اليخت "بايزان" الذي غرق بعد أن ضربه إعصار بالقرب من بورتيسيللو، صقلية يوم الاثنين. احتفل لينش وعائلته بتبرئته الأخيرة من تهم الاحتيال مع مجموعة صغيرة من المستشارين عندما ضربتهم العاصفة العنيفة.