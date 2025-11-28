وزارة الزراعة الإسبانية تعلن عن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الخنازير الإفريقية

أوقفت وزارة الزراعة الإسبانية، اليوم الجمعة، جميع صادرات لحوم الخنازير إلى الصين بعد أن ثبتت إصابة خنزيرين بريين نافقين بالقرب من برشلونة بإنفلونزا الخنازير الإفريقية لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وتعتبر إسبانيا هي أكبر منتج للحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ نحو ربع إنتاج التكتل متقدمة على ألمانيا، وتبلغ صادرات مدريد السنوية من لحم الخنزير نحو 3.5 مليار يورو (4.05 مليار دولار).

وقال المدير العام لسلامة الإنتاج الزراعي والغذائي ورعاية الحيوان إيميليو جارسيا، في إفادة صحافية، إن "هذا الإجراء اتُخذ بما يتوافق مع بروتوكول ثنائي تم الاتفاق عليه في الآونة الأخيرة مع بكين. وبمجرد إعلان الصين تفعيل هذا البروتوكول، سيكون بإمكان إسبانيا استئناف التصدير من المناطق غير المتأثرة بالفيروس.

ويتزامن تفشي الفيروس، وهو الأول منذ 1994، مع الجهود التي تبذلها إسبانيا للتودد إلى بكين والفوز بحصة في سوق لحوم الخنازير بعد أن فرضت الصين رسوماً جمركية على لحوم الخنازير الأوروبية في أعقاب تحقيق لمواجهة الإغراق.

وتقع برشلونة في إقليم كتالونيا، وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن نحو 7% من مزارع لحم الخنزير في البلاد تقع في هذا الإقليم.

وقالت رابطة المزارعين في إسبانيا (أساجا) إن القطاع مستعد لمواجهة تفشي المرض، لكنها أضافت أنه يتعين على السلطات التعامل مع "الوجود الخارج عن السيطرة" للحيوانات البرية مثل الخنازير والأرانب في المناطق الريفية، مما يهدد الماشية.وأضافت رابطة المزارعين: "أمضينا سنوات في تحديث المزارع وتعزيز الأمن البيولوجي وجعل عملياتنا من بين الأكثر تقدماً في العالم". وأوضحت الوزارة أنها أخطرت الاتحاد الأوروبي، وفعلت إجراءات الطوارئ في المنطقة المتضررة، وحثت مزارع الخنازير على تشديد الإجراءات الأمنية، بينما يحاول المحققون العثور على مصدر العدوى.