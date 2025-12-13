بيلاروسيا تفرج عن 123 سجيناً، من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي

أفرجت بيلاروسيا، اليوم السبت، عن 123 سجينًا، من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، وشخصية المعارضة ماريا كوليسنيكوفا، في تقارب دبلوماسي غير متوقع مع الولايات المتحدة. وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أكد فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن البوتاسيوم البيلاروسي، وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد. وخلال زيارة إلى مينسك، صرّح جون كويل، المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيلاروسيا، بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن صادرات البوتاسيوم، الذي يُستخدم بشكل أساسي في إنتاج الأسمدة.

ولم تُقدّم أي تفاصيل بشأن التنازلات المحددة المطلوبة من مينسك، لكن الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين فُسّر على نطاق واسع كبادرة في هذا الاتجاه. وكان أليس بيالياتسكي، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمنظمة "فياسنا" غير الحكومية، قد حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة. ورمز سجنه إلى القمع الذي مارسه نظام ألكسندر لوكاشينكو ضد المعارضة، لا سيما منذ الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت عام 2020، والتي قُمعت بعنف.

أليس بيالياتسكي، ناشط حقوقي بارز ومؤسس مشارك لمنظمة "فياسنا" غير الحكومية، كان قد حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة. يواجه ألكسندر لوكاشينكو، الحليف القوي لموسكو والذي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثين عامًا، عقوبات غربية قاسية منذ سنوات عديدة بسبب انتهاكاته للحريات المدنية ودعمه للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي الأشهر الأخيرة، خففت واشنطن بعض العقوبات جزئيًا، لا سيما تلك المفروضة على شركة الطيران الوطنية "بيلافيا".

كما أكد جون كويل أن العلاقة الوثيقة بين مينسك وموسكو قد تُسهم في جهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويؤكد هذا التصريح استعداد واشنطن لاستكشاف قنوات دبلوماسية جديدة، على الرغم من الطبيعة الاستبدادية للنظام البيلاروسي.