إيلون ماسك يدعو الألمان للتصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" بزعامة أليس فايدل "شخصية عقلانية للغاية"

دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الألمان للتصويت لصالح حزب حزب "البديل من أجل ألمانيا" بزعامة أليس فايدل، ووصفها بأنها "شخصية عقلانية للغاية"، وذلك في أحدث علامة على تدخله في السياسة الأوروبية، وأضاف ماسك، وهو حليف مُقرب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أن "المناخ السياسي في ألمانيا يشبه ما حدث في الولايات المتحدة"، موضحاً أن "الناس كانوا غاضبين، وطالبوا بالتغيير عند التصويت لترمب في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم" وفق ما ذكرته الشبكة الأميركية CNN.

ونقلت الشبكة الأميركية عن ماسك قوله خلال بث صوتي مباشر أجراه مع فايدل، الخميس، على منصة "إكس": "فقط حزب (البديل من أجل ألمانيا) يمكنه إنقاذ ألمانيا، انتهى الموضوع، ولذا يجب على الناس أن يدعموه، وإلا فإن الأمور ستزداد سوءاً في البلاد".

انتقدت أليس فايدل، مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب المستشارية، الاتحاد الأوروبي لتدميره صناعة السيارات في البلاد، داعية إلى مراجعة العلاقات مع التكتل. وتابع: "إذا كنت غير راضٍ عن الوضع، فيجب أن تصوت من أجل التغيير، ولهذا السبب أوصي بشدة الناس بالتصويت لصالح حزب (البديل من أجل ألمانيا)".

ومضى ماسك يقول إن الرئيس المنتخب سينهي حرب روسيا في أوكرانيا "بسرعة كبيرة"، مما دفع فايدل إلى القول بأنها تتمنى أن "تنهي إدارة ترمب المقبلة تلك الحرب الرهيبة، لأن الأوروبيين لا يمكنهم ذلك". وأضافت أنهم "يعتمدون تماماً على الولايات المتحدة، بمعنى أن (الولايات المتحدة بحاجة إلى القيام بهذه المهمة بأكملها، ونحن لسنا بحاجة إلى القيام بأي شيء، نحن فقط نصعد الصراع بأكمله ضد روسيا) وهذا أمر خطير للغاية".

وأشارت فايدل أيضاً إلى أنه "من غير المعقول" الطريقة التي تعاملت بها ألمانيا مع ترمب أثناء حملته الانتخابية، قائلة إنها شعرت "بألم جسدي" لرؤيته "مُحتقَراً"، وفي نفس المحادثة، قالت فايدل إن ألمانيا بحاجة إلى "حماية وجود إسرائيل".