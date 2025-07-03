حرائق ضخمة في كريت: إجلاء آلاف السياح من الفنادق

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كافح رجال الإطفاء النيران المستعرة الناجمة عن حريق غابات سريع الانتشار في جزيرة كريت، أكبر جزر اليونان، مساء الخميس. وأفادت التقارير بإجلاء السكان والسياح من الساحل الجنوبي للجزيرة. وتلقى بعض الأشخاص العلاج من صعوبات في التنفس، ولكن لم تُبلغ عن إصابات أكثر خطورة.

في غضون ذلك، أمرت السلطات بإخلاء منتجع أخلايا الشهير وثلاث بلدات أخرى في منطقة كريت. وأصدر رجال الإطفاء وهيئة الحماية المدنية تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحث السكان على عدم العودة إلى منازلهم. وأفادت التقارير بإجلاء ما لا يقل عن 1500 شخص، بمن فيهم سياح، ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة.

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اندلع الحريق بعد ظهر أمس، وأعادت الرياح القوية إشعال النيران في غابات التلال، وفقًا لهيئة الإطفاء اليونانية. وظلت طائرات الإطفاء والمروحيات على الأرض طوال الليل، بينما حاول أكثر من 150 رجل إطفاء إخماد الحريق في التلال لإبطاء انتشاره.

قال نكتاريوس باباداكيس، مسؤول الحماية المدنية في السلطة الإقليمية، لوكالة أسوشيتد برس: "الوضع صعب للغاية. من الصعب جدًا السيطرة على الحريق. في الوقت الحالي، لا يستطيعون السيطرة عليه". غالبًا ما تشهد اليونان حرائق غابات خلال فصل الصيف الحار والجاف، ويأتي الحريق الأخير في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجة حر شديدة.