الفضيحة التي صدمت وهزت فرنسا: رجل يعترف أنه خدر زوجته وجند عشرات الرجال لاغتصابها

اعترف دومينيك بيليكوت، الفرنسي البالغ من العمر 71 عاماً والمتهم بتخدير زوجته السابقة جيزيل و"تجنيد" عشرات الرجال لاغتصابها لأكثر من عقد، أمام المحكمة اليوم (الثلاثاء) بجميع التهم الموجهة إليه. وخمسون رجلاً آخر متهمون في القضية التي صدمت فرنسا.

وفي إشارة إلى المتهمين الخمسين المتهمين باغتصاب زوجته السابقة جيزيل، قال بيليكوت: "أنا مغتصب مثل الآخرين في هذه الغرفة". وأضاف أيضًا: "الجميع كان يعلم، لا يمكنهم قول العكس" - في إشارة إلى أن خمسة عشر فقط من المتهمين الخمسين اعترفوا بالاغتصاب، بينما ادعى معظمهم أنهم شاركوا "فقط" في أفعال جنسية. اعتاد بيليكوت على تسجيل الأفعال وتوزيع مقاطع الفيديو.

وعن زوجته السابقة، قال بيليكوت للمحكمة: "إنها لا تستحق ذلك. لقد كنت سعيدًا جدًا بها. لقد أحببتها كثيرًا وما زلت أحبها".

قالت جيزيل، التي أتيحت لها الفرصة للرد على تصريحات بيليكوت بعد فترة وجيزة: "من الصعب بالنسبة لي أن أستمع إلى ذلك. لمدة 50 عامًا عشت مع رجل لم أتخيل أبدًا أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك. لقد وثقت به تمامًا".

وشهدت جيزيل بأنها متأكدة من أنها "تخشى أن تصاب بمرض الزهايمر أو ورم في المخ بسبب فقدان الشعر والوزن والفجوات الكبيرة في الذاكرة" - في حين أن هذه كانت في الواقع آثارًا جانبية للأدوية التي أعطاها إياها زوجها.

كانت المحاكمة مغلقة أمام وسائل الإعلام، ولكنها كانت مفتوحة للجمهور بناءً على طلب جيزيل بليكوت - التي تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها في بداية العملية. وأخبرتها مجموعة من المحامين أن افتتاح المحاكمة بهذه الطريقة سيعيد "العار" إلى المتهم.

Christophe SIMON / AFP

افتتح بيليكوت شهادته بإخبار المحكمة عن تجارب الطفولة المؤلمة وأنه تعرض للتنكيل من قبل ممرضة عندما كان في التاسعة من عمره. وقال: "حاولت التوقف، لكن إدماني كان أقوى، وتزايدت الحاجة إليه".

بيليكوت متهم أيضًا بتخدير ابنته كارولين وإساءة معاملتها بعد العثور على صور عارية لها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. وهو يدعي أنه "أصبح منحرفًا" بعد أن التقى في عام 2010 بممرضة عبر الإنترنت اقترحت عليه أن يخدر زوجته بمهدئ.