ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، القبض على جندي أمريكي بتهمة التجسس لصالح روسيا.

أُلقي القبض على العسكري الكبير، البالغ من العمر 41 عاماً، بالقرب من غلوستر يوم الثلاثاء، وهو محتجز للاشتباه في انتهاكه قانون الأمن القومي لعام 2023، وتحديداً لإفشائه معلومات محمية لأجهزة استخبارات أجنبية.

داهمت شرطة مكافحة الإرهاب عقارين في المنطقة في إطار التحقيق.

كان الجندي متمركزًا في ثكنات إمجين، التي تتخذها قوات الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ARRC) مقرًا لها.

قالت الشرطة إن التحقيق لم يكن مرتبطًا بأي تحقيقات أخرى جارية.

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في بيان: «ترتبط عملية التوقيف المهمة هذه بادعاءات بالتجسس، وهو أمر يثير بالغ القلق لدى الولايات المتحدة وحلفائنا».

«فيما لا يزال هذا التحقيق جاريًا، أودّ توجيه رسالة واضحة: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا لا يتهاون مع أي شخص ينكث قسمه تجاه الولايات المتحدة وتعرّض أفعاله أمننا القومي وأمن شركائنا للخطر.»