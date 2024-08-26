كارثة في أيسلندا: قتيل وإصابات نتيجة لانهيار كهف جليدي

انهار كهف جليدي على مجموعة من السياح كانوا يتجولون في نهر جليدي في أيسلندا. ونتيجة لذلك - لقي سائح حتفه، وأُعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية الليلة (بين الأحد والاثنين).

قامت مجموعة مكونة من 25 سائحًا بجولة منظمة في نهر Breioamerkurjokull الجليدي في جنوب البلاد. خلال الجولة - انهار عليهم جدار جليدي. وذكرت خدمات الطوارئ أن أصل السائحين لم يتم تحديده بعد في هذه المرحلة. تم تنفيذ عملية معقدة شارك فيها 200 شخص في أعقاب الحادث لمحاولة إنقاذ السائحين اللذين تم تحديدهما على أنهما محاصران من تحت الجليد.

وقالت الشرطة في جنوب أيسلندا: "وقع الحادث عندما جاءت مجموعة مكونة من 25 سائحًا أجنبيًا من عدة مصادر للتحقيق في الكهف الجليدي. ظروف البحث صعبة ومظلم الآن. ليس من الممكن مواصلة البحث بأمان ليلا، لذلك تم تأجيل البحث على أن يستأنف صباحا".

وأعلنت السلطات أنه تم الإقرار بوفاة السائح والذي توفي على الفور، كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى. وتحقق الشرطة في الحادث.