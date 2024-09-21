الضجة التي تهز بريطانيا: عشرات الموظفات السابقات يشتكين من اغتصابهن من قبل المليونير المصري الفايد صاحب سلسلة هارودز

تزعم خمس نساء أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل المالك السابق لسلسلة فنادق "هارودز" محمد الفايد، أثناء عملهن في المؤسسة المرموقة في لندن – هذا وفق ما نشرته شبكة بي بي سي الجمعة.

وهكذا نقلت شبكة بي بي سي شهادات أكثر من 20 موظفة سابقة، قالوا إن الملياردير الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عاما والذي كان ابنه شريكا للأميرة ديانا - بل وقُتل معها في حادث السيارة، اعتدى عليهن جنسيا أو اغتصبهن. ووفقا للشهادات، فإن سلسلة الفنادق الفاخرة "هارودز" لم تدعم النساء، ولكنها ساعدت في تغطية الاتهامات.

وبحسب التقرير، وقعت الاعتداءات العنيفة في لندن وباريس وسان تروبيه وأبو ظبي. وتقول إحدى النساء، التي تقول إن الفايد اغتصبها في شقته في بارك لين في نيويورك: "لقد أوضحت أنني لا أريد أن يحدث ذلك. ولم أعط موافقتي عليه. أردت فقط أن ينتهي الأمر".

وحصل الفايد على "فترة متجددة" واعتراف من جيل الشباب في بريطانيا، بعد أن تم تخليد شخصيته في المسلسل التلفزيوني الشهير "التاج"، حيث لعبت دوره الممثل سليم ضو، وظهر في هيئة رجل لطيف. . وعن هذا تقول إحدى الضحايا، التي كانت مساعدة له: "لقد كان شريراً. وهذا يغضبني، ولا ينبغي للناس أن يتذكروه بهذه الطريقة. لم يكن هكذا".

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وقالت العديد من النساء لبي بي سي إنهن عندما بدأن العمل مباشرة لصالح الفايد، خضعن لفحوصات طبية، بما في ذلك اختبارات الصحة الجنسية التي أجراها الأطباء. ووصفت الاختبارات بأنها كامتياز قدم لهن - لكن العديد من النساء لم يرين نتائج الاختبارات - التي تم إرسالها إلى الفايد. قالت إحدى النساء: "إنه أمر مخيف للغاية أن نفكر في الأمر الآن".

ويزعم النساء والرجال الذين عملوا في "هارودس" في عهد الفايد أنهم كانوا خائفين من الحديث عما حدث لهم - لأن بيئة من "الرعب والخوف" كانت سائدة في الشركة. ويزعم الموظفون أن الفايد راقبهم عن طريق الهواتف، وحتى من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية.