تجد رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني نفسها أمام لحظة سياسية معقّدة تفرض عليها إعادة صياغة موقعها بين ضفتي الأطلسي، في ظل تراجع وزن تحالفاتها السابقة وتزايد الضغوط الداخلية والأوروبية. وبين حسابات الرأي العام المحلي ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تبدو خياراتها أكثر ضيقاً مما كانت عليه منذ وصولها إلى الحكم عام 2022.

ترامب.. من رافعة سياسية إلى عامل ضغط

لم تعد العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثل رصيداً سياسياً صافياً لميلوني، بل تحوّلت تدريجياً إلى عبء متعدد الأبعاد. فالهجوم العلني الذي وجّهه ترامب إليها بسبب رفضها الانخراط في الحرب على إيران، شكّل نقطة تحوّل في العلاقة، خصوصاً أنه تزامن مع مزاج شعبي إيطالي رافض للتصعيد العسكري.

ويرى محللون أن ميلوني باتت مضطرة لموازنة علاقتها بواشنطن مع اعتبارات داخلية حساسة، خاصة في ظل معارضة واسعة لأي تورط عسكري، إلى جانب تداعيات اقتصادية محتملة. كما زادت انتقادات ترامب لقضايا دينية وأوروبية حساسة من تعقيد موقفها، ما دفعها إلى اتخاذ مسافة سياسية محسوبة منه.

انتكاسات داخلية وتراجع شبكة الحلفاء

بالتوازي مع التوتر مع واشنطن، تواجه ميلوني تحديات داخلية لا تقل أهمية. فقد أضعفت نتائج الاستحقاقات السياسية الأخيرة صورتها كزعيمة قوية، فيما شكّل تراجع حلفائها في أوروبا، وعلى رأسهم فيكتور أوربان، ضربة إضافية لمعسكر اليمين القومي الذي استندت إليه.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع المزدوج، داخلياً وخارجياً، وضع ميلوني في موقع أكثر هشاشة، مع تقلص هامش المناورة السياسية لديها، ما يدفعها للبحث عن بدائل تعزز موقعها داخل أوروبا.

انفتاح أوروبي مدفوع بالبراغماتية

في هذا السياق، برزت تحركات ميلوني نحو العواصم الأوروبية كخيار عملي أكثر منه تحولاً أيديولوجياً. فلقاءاتها مع قادة مثل إيمانويل ماكرون وفريدريش ميرز وكير ستارمر تعكس محاولة لإعادة التموضع داخل المنظومة الأوروبية، في ظل الحاجة إلى دعم سياسي واقتصادي.

ويرى محللون أن هذا التقارب يبقى محدوداً ووظيفياً، إذ تحكمه ملفات محددة كالأمن والطاقة والهجرة، دون أن يصل إلى مستوى تحالف استراتيجي، نظراً لاستمرار الخلافات حول قضايا جوهرية مثل التكامل الأوروبي والسيادة الوطنية.

توازن دقيق بين القومية والالتزامات الأوروبية

رغم هذا الانفتاح، لا تبدو ميلوني مستعدة للتخلي عن خطابها القومي، إذ تواصل التحفظ على مشاريع “السيادة الأوروبية” التي تدفع بها بعض العواصم، مفضّلة نموذج التعاون بين الدول.

لكن الواقع الجيوسياسي يفرض عليها، بحسب تقديرات محللين، الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج، خاصة مع تراجع إمكانية العودة إلى العلاقة الخاصة مع ترامب كما كانت سابقاً.

ما وراء الحالة الإيطالية: تحولات أوسع في اليمين الأوروبي

لا تقتصر هذه التحولات على إيطاليا وحدها، بل تعكس مساراً أوسع داخل اليمين الأوروبي، حيث يتراجع الاعتماد على ترامب كمرجعية سياسية جامعة. وفي المقابل، تتجه هذه القوى نحو نماذج أكثر براغماتية في إدارة علاقاتها الدولية.

ويرى مراقبون أن ما يجري يمثل انتقالاً من تحالفات أيديولوجية صلبة إلى شبكة علاقات مرنة تحكمها المصالح الوطنية، في ظل بيئة دولية متغيرة.

تواجه ميلوني معادلة معقدة: الحفاظ على تماسكها الداخلي دون خسارة الشراكة الأوروبية، والابتعاد عن التصعيد مع واشنطن دون القطيعة معها. وبين هذه التوازنات، يبدو أن موقع إيطاليا – ودور ميلوني – يخضعان لإعادة تعريف تدريجية في نظام دولي يتجه نحو مزيد من السيولة وعدم اليقين.