مظاهرات حاشدة وإضراب يشل ايطاليا تضامنا مع غزة

شارك آلاف العمال والطلاب في جميع أنحاء إيطاليا اليوم (الاثنين) في إضراب عام ومظاهرات واسعة النطاق تضامنًا مع الفلسطينيين والدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة. الإضراب، الذي استمر 24 ساعة وشمل القطاعين العام والخاص، بادرت به نقابات عمالية محلية. أدى إلى توقف الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد - المواصلات العامة والقطارات والمدارس والموانئ.

تسبب الإضراب في تشويشات شديدة. تأخرت القطارات الوطنية لساعات، وعملت وسائل النقل العام في مدينتي روما وميلانو المركزيتين بشكل محدود فقط، وفي موانئ جنوة وليفورنو، منع العمال مرور البضائع من خلال اجتماعات ومظاهرات احتجاجية.

ووفقًا للتقارير، تجمع أكثر من 20 ألف متظاهر في روما وحدها أمام محطة القطارات المركزية، في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة احتجاجًا على الوضع في غزة.

أدانت النقابات العمالية والمنظمات الطلابية التي قادت الإضراب "لامبالاة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي" تجاه ما يحدث. في الوقت نفسه، تُضطر رئيسة الوزراء جورجيا مالوني، التي تُعتبر حليفًا وثيقًا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، إلى مواجهة ضغوط شعبية متزايدة. في الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة لهجتها تجاه السياسة الإسرائيلية بشكل ملحوظ - لكن من غير المتوقع أن تنضم إيطاليا، على عكس دول مثل فرنسا وبريطانيا، إلى الدول التي ستُعلن اعترافها بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.