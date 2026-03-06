أُلقي القبض اليوم (الجمعة) على أربعة رجال في بريطانيا للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح إيران، حيث راقبوا شخصيات ومواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في لندن.

وبحسب بيان صادر عن شرطة العاصمة بلندن، فقد تم إجراء الاعتقالات في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل. وكان من بين المعتقلين مواطن إيراني واحد وثلاثة أشخاص يحملون جنسية مزدوجة بريطانية وإيرانية.

تم إلقاء القبض على المشتبه بهم في عدة عناوين في شمال لندن ومقاطعة هارتفوردشير. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق يتركز في الاشتباه بأن الرجال قاموا بأنشطة مراقبة وتجسس على أشخاص ومواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في العاصمة البريطانية.

وأضاف أنه يتم إدارة التحقيق من قبل وحدات الأمن التابعة للشرطة، وأن الحديث يدور عن شبهات لنشاط تم باسم إيران. في هذه المرحلة، لم تُنشر تفاصيل إضافية حول المواقع أو الأشخاص الذين تمت مراقبتهم.

التحقيق مستمر، والشرطة تفحص نطاق النشاط والروابط المحتملة للمشتبه بهم مع جهات في إيران.