"ألكتراز في بحر إيجه": هكذا تتعامل اليونان مع الهجرة غير الشرعية

تطبق السلطات في اليونان واحدة من أكثر البرامج تطرفًا في أوروبا لمعالجة الهجرة غير الشرعية - مركز احتجاز خلف أسوار من الأسلاك الشائكة بارتفاع ثلاثة أمتار. أفاد تقرير في "واشنطن بوست" اليوم (السبت) أن النموذج اليوناني لمعالجة الظاهرة قد أُطلق عليه اسم "ألكتراز بحر إيجه"، والذي يقع في أطراف العاصمة أثينا.

في إطار الجهود لوقف ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى شواطئ اليونان من شمال أفريقيا، يتم احتجاز الوافدين إلى الشواطئ منذ منتصف يوليو مباشرة. يُسمح للواصلين إلى البلاد قانونياً بالبقاء لمدة ثلاثة أشهر من أجل تقديم طلبات لجوء رسمية، وهي فترة يقضونها في المنشأة المخصصة لذلك. وتشير السلطات إلى أن هذه الفترة قد تُمدد، في حين يقول المنتقدون إن احتجازهم هناك يُعتبر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

بحسب ما ذكره مهاجرون ومحامون، الناجون الذين يصلون عبر البحر يُحتجزون في وحدات سكنية مؤقتة يُحتجز فيها حتى 10 مهاجرين داخل حاويات معدنية. في بعض المراحيض لا توجد أغطية، وفي بعضها لا توجد حتى أبواب. المكيفات تتعطل في ذروة الصيف اليوناني، حيث ترتفع درجات الحرارة باستمرار فوق 30 درجة، وذلك حسب شهادات ومقاطع فيديو تم نقلها.

تُعتبر اليونان بالنسبة للكثيرين بوابةً إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يُمكن لحاملي تصريح الإقامة التنقل بحرية بين الدول الأعضاء السبع والعشرين. لذا، قد يُصبح احتجاز المهاجرين لفترات طويلة هو القاعدة الجديدة. وبموجب قانونٍ واسع النطاق يُروّج له كرادع، سيتمكن المهاجرون من إعادة تقديم طلبات اللجوء. ولكن على عكس الماضي، عندما كانوا يُؤوون في مخيمات مفتوحة ويُسمح لهم بالتنقل بحرية أثناء معالجة طلباتهم، سيُحتجزون في مراكز احتجاز مغلقة.

قال رجل يمني يبلغ من العمر 31 عامًا، مُحتجز في إحدى هذه المراكز، وطلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام السلطات: "إنها حياةٌ صعبة للغاية".

مسؤولون كبار في الحكومة اليونانية يشيرون إلى سياسة الهجرة المتشددة لترامب كمصدر إلهام. "أعتقد أن سياسة الرئيس ترامب هي سياسة جيدة"، قال ثانوس بلبيريس، وزير الهجرة الجديد لليونان. وأضاف أنه كان "من الصعب جداً" على الحكومة اليونانية تنفيذ الخطة الجديدة لولا أن الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لم تتخذ هي أيضاً خطاً أكثر تشدداً.