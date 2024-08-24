فرنسا: إصابة شرطي بعد انفجار سيارة أمام كنيس يهودي في "لا غراند موت"، والطبقة السياسية تدين الحادث

أثار الحادث الذي استهدف كنيس بيت يعقوب في "لاغراند موت" في هيرولت بفرنسا موجة من الاستياء داخل الطبقة السياسية الفرنسية. وأدى الحادث، الذي وصفه العديد من المسؤولين بأنه معاد للسامية، إلى وقوع أضرار مادية وإصابة ضابط في الشرطة البلدية.

وقال مسؤول في الشرطة الفرنسية إن "شرطياً أصيب، اليوم السبت، عندما انفجرت سيارة مشتعلة في موقف سيارات خاص بكنيس يهودي في بلدة لا جراند موت الساحلية، فيما تتعامل الشرطة مع الأمر باعتباره محاولة متعمدة لإشعال حريق"، مشيرا إلى أن "سيارة انفجرت أمام الكنيس في لا جراند موت، وأصيب مسؤول بالشرطة المحلية"

ومن جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "خواطره لمؤمني كنيس غراند موت وجميع اليهود في بلادنا"، وأضاف: "يتم بذل كل شيء للعثور على مرتكب هذا العمل الإرهابي وحماية أماكن العبادة". وأضاف أن "الحرب ضد معاداة السامية هي معركة مستمرة، وهي معركة الأمم المتحدة".

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال "الإحالة إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب"، مما يؤكد تصميم الحكومة في مواجهة معاداة السامية.

ومن اليمين إلى اليسار، كانت ردود الفعل عديدة. وأدان عمدة مدينة نيس كريستيان إستروسي،"صعود معاداة السامية"، في حين دعا إيريك سيوتي من الجمهوريين إلى دعم الجالية اليهودية الفرنسية. كما أعرب التجمع الوطني، بصوت لويس إليوت وجوردان بارديلا، عن تضامنه. ومن اليسار، وعدت لوسي كاستيت من الجبهة الشعبية الجديدة بمحاربة معاداة السامية. وأشار جان لوك ميلينشون إلى أهمية العلمانية، في حين دعا فابيان روسيل إلى معاقبة الجناة. ويأتي هذا الهجوم في سياق مثير للقلق، مع تزايد كبير في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية العام، كما أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين مؤخرًا. إن الوحدة التي أبدتها الطبقة السياسية في مواجهة هذا الحدث تعكس القلق المتزايد بشأن صعود معاداة السامية في البلاد وتدعو إلى العمل المتضافر لمكافحة هذه الظاهرة.

قال مسؤول في الشرطة الفرنسية إن شرطياً أصيب، السبت، عندما انفجرت سيارة مشتعلة في موقف سيارات خاص بكنيس يهودي في بلدة لا جراند موت الساحلية، فيما تتعامل الشرطة مع الأمر باعتباره محاولة متعمدة لإشعال حريق.

وأوضح المسؤول أن "سيارة انفجرت أمام الكنيس في لا جراند موت.. وأصيب مسؤول بالشرطة المحلية".

كما قالت قناة BFM التلفزيونية إن حياة الشرطي ليست في خطر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران اشتعلت في سيارتين، إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز واحدة على الأقل.

وأكدت الشرطة وقوع محاولة لإشعال حريق، لكنها أحجمت عن الخوض في تفاصيل.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الشرطة تبحث عن مشتبه به.