حادثة الطعن في ألمانيا: مقتل رجل وطفل بجيل عامين

وقعت إصابات وقتلى في حادث طعن في حديقة بمدينة أشينبورج الألمانية، اليوم (الأربعاء). وقال المتحدث باسم الشرطة إن الضحايا هم طفل وثلاثة بالغين، وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مقتل شخصين على الأقل - رجل يبلغ من العمر 41 عاما وصبي يبلغ من العمر عامين. وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية أن المشتبه به مواطن أفغاني يبلغ من العمر 28 عامًا.

وبحسب ما ورد اعتقلت الشرطة المحلية اثنين من المشتبه بهم. وبحسب الشرطة، فإن خلفية الهجوم غير واضحة. حركة القطار في Südbahnhof أوقفت لفترة زمنية بعد محاولة المشتبه به الهروب عبر القطار.