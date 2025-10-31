فضيحة إبستين: العائلة المالكة تصعد وتسحب ألقاب الأمير أندرو

بسبب تورطه في قضية إبستين، وبعد أن أعلن أنه سيتنازل عن ألقابه كأمير: أعلن القصر الملكي مساء الخميس بشكل رسمي عن سحب جميع ألقاب الأمير أندرو (دوق يورك من بيت وندسور، الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية والثامن في ترتيب العرش)، وأعلن أيضًا أنه سيغادر المقر الملكي في حديقة وندسور في إنجلترا. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها القصر بسحب ألقاب من أحد أفراد العائلة المالكة وليس تنازله عنها بمحض إرادته.

اسم أندرو ارتبط بفيرجينيا جوفري، التي كان جيفري إبستين قد تاجر بها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، ونقلها إلى أندرو. هذه الأحداث، من بين أمور أخرى، تطرقت إليها في كتاب أصدرته. جوفري، التي كانت من القائدات في النضال ضد إبستين، أنهت حياتها عن عمر يناهز 41 عامًا في شهر أبريل الماضي. أسرتها أصدرت بيانًا حينها: "كانت مقاتلة شرسة في النضال ضد الاعتداء الجنسي".

من اليوم سيُدعى أندرو ماونتباتن ويندسور. كما أن طليقته، سارة فيرغسون، ستخلي العقار الملكي الذي تقيم فيه هي وأندرو. ستبقى بناتهما، الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس، تحملان ألقابهما الملكية. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن ينتقل الأمير للإقامة في عقار يملكه في ضيعة ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك. سيتم تمويل الإقامة بشكل خاص من قبل الملك تشارلز، الذي سيموله أيضاً في بقية مجالات الحياة. كذلك، ليست هذه الفضيحة الوحيدة التي يشارك فيها أندرو - إذ كان على اتصال مستمر مزعوم مع جواسيس صينيين داخل المملكة.

في شهر أغسطس الماضي، أمر الملك تشارلز الثالث بوقف تمويل الحراسة الأمنية في منزل شقيقه أندرو. في السابق، كان الملك يمول أيضًا حراسًا خاصين بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنويًا، وهو تمويل تم إيقافه في عام 2022 بعد انكشاف العلاقة مع إبستين.