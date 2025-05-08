"طالب الشرع بمحاسبة المسؤولين عن المجازر بحق الأقليات في سوريا"|| أهم النقاط لقاء الشرع ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس أن بلاده ملتزمة بتطلعات الشعب السوري، وإن أوروبا لا زالت داعمة له وإن فرنسا تدعم انتقالا سلميا تضمن استقرار سوريا وسيادتها، وطالب الشرع بمحاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا مجازر بحق الأقليات في سوريا.

وقال الصحافي عطا فرحات من الجولان تعليقا على الاجتماع :"على ما يبدو الرئيس ماكرون وضع النقاط على الحروف وقال علنا خلال المؤتمر الصحافي إننا ملتزمون بتطلعات الشعب السوري وليس الحكومة السورية، ما يؤكد أن أوروبا حتى هذه اللحظة داعمة للشعب السوري وليس لحكومة الشرع.

كما أكد ماكرون أن فرنسا تدعم انتقالا سلميا يضمن استقرار سوريا وسيادتها ، مؤكدا أنه ابلغ الشرع أن عليه حماية جميع السوريين وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف ويشير هنا إلى ما حدث في الساحل وجرمانا وصحنايا والسويداء، مشددا على أن هناك مجازر ارتكبت ويجب محاكمة المسؤولين عن الجرائم في سوريا حتى لو كانوا من المسؤولين في الحكم، وهو نفس الطلب الذي طلبته الولايات المتحدة، ويبدو أن فرنسا عرضت نفس الشروط الأمريكية. وقال ماكرون أيضا للشرع ، "سنلاقيك في وسط الطريق اذا واصلت السير في اتجاهنا"

وعن تأكيد الشرع للمفاوضات الغير مباشرة مع إسرائيل علق فرحات :"الشرع أبلغ الوفود التي زارته أنه لو حاولت أي جهة العمل على إنزاله من سدة الحكم في دمشق ستعم الفوضى ، وعلى ما يبدو بدأ وجه الجولاني يظهر بالتهديد بالفوضى، حيث إنه إن فكرت أي دولة إن كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة أو غيرها بإنزال الشرع من سدة الحكم، ستعم الفوضى، لذلك تقدم نحو إسرائيل وقال إنه يريد علاقات جيدة إسرائيل ويريد علاقات جيدة مع جيرانه".

وأشار فرحات الى المطالبات الإسرائيلية من الشرع إبعاد الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تعتبر إسرائيل بأنها تشكل خطرا عليها وتتواجد في المناطق التي تحتلها إسرائيل والتي عمل الشرع على إخراجها من سوريا، لافتا إلى مطالبات إسرائيلية بأن يقوم الشرع بإبعاد فصائل مقربة منه تعتبرها إسرائيل تشكل خطرا عليها، وتعتبر تسوية هذه القضية خطوة نحو التوصل الى اتفاق مع إسرائيل.

وأشار فرحات الى تذمر كبير في المدن السورية والتي تعتبر داعمة للشرع من الوضع الاقتصادي والفصائل التي يصفها هو نفسه بأنها غير منضبطة ولا تسمع كلامه ، ولا تقف الى جانبه.