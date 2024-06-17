السلطات الألمانية تصادر كمية خيالية من الكوكايين، هذا حجمها وهذه قيمتها

أعلن محققون من ألمانيا اليوم الاثنين عن ضبط كمية ضخمة من الكوكايين بلغت قيمتها ما بين 2.6 مليار يور حتى 2.78 مليار يورو- من عدة سفن حاويات وأنهم اعتقلوا سبعة أشخاص، فيما وصفته السلطات الألمانية بـ "أكبر ضبط كمية كوكايين على الإطلاق في البلاد".

أعلن المدعون في مدينة دوسلدورف إنهم صادروا 35.5 طنًا من الكوكايين العام الماضي بعد بلاغ من السلطات في كولومبيا. وأضافت أنهم عثروا على 25 طنا من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ الشمالية، و8 أطنان أخرى في ميناء روتردام الهولندي، و3 أطنان تقريبا في كولومبيا. وكانت المخدرات مخبأة بين الخضار والفواكه.

ولم يتم النشر عن ضبط المخدرات من قبل.

وتم القبض على المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و54 عاما، في الأسابيع الأخيرة ويشتبه في أنهم وراء التهريب. وقال ممثلو الادعاء في بيان إن السبعة بينهم مواطنون ألمان وأذربيجانيون وبلغاريون ومغربيون وأتراك وأوكرانيون. ولم يتم الكشف عن هوياتهم، وفقًا لقواعد الخصوصية الألمانية. وقالوا إن أحدهم، وهو رجل أعمال من ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، أنشأ 100 شركة لصناديق البريد لجعل عمليات التسليم تبدو مشروعة.

ووفقا لبيان المدعين فإنه"على وجه التحديد، فإن المشتبه بهم متهمون بتنظيم نقل 10 حاويات بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2023، مع شركاء آخرين لا يزالون مجهولين، يُزعم أنهم يعيشون في تركيا. وذلك من خلال شركات وهمية أنشئت لهذا الغرض".