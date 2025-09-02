فرنسا: خمسة جرحى بينهم حالة حرجة في حادث إطلاق نار في مرسيليا

قد يعجبك أيضًا -

وقع اليوم (الثلاثاء) حادث طعن في وسط مدينة مرسيليا بفرنسا، حيث قام رجل يبلغ من العمر 35 عاماً، مهاجر تونسي، بإصابة خمسة أشخاص - أحدهم في حالة حرجة. وتفيد التقارير في البلاد أيضاً أنه قبل حادثة الطعن تم طرده من الفندق الذي كان يقيم فيه، بعد عدم دفعه الأجرة.

في هذه المرحلة، خرج من المبنى، صرخ "الله أكبر" وقُتل برصاص الشرطة بعد أن تجاهل طلباتهم بإلقاء الأسلحة التي كان يحملها - قضيب حديدي وسكينين. وأشارت وسائل الإعلام في فرنسا إلى أن الحادثة وقعت أمام مطعم، ليس بعيدًا عن الميناء القديم في مرسيليا، ومن بين الجرحى أيضًا صاحب الفندق الذي طرد المشتبه به.