قتيل وعشرون مفقودا في غرق سفينة قبالة سواحل الكاميرون

تم انتشال جثة امرأة وإنقاذ عشرين من أصل 45 راكباً بمن فيهم أفراد طاقم السفينة التي غرقت جراء الطقس السيئ

أعلنت السلطات الغينية عن مصرع شخص وفقد نحو عشرين آخرين الجمعة في غرق سفينة في البحر، في رحلة بين غينيا الاستوائية إلى الكاميرون، فيما تواصل سلطات غينيا الاستوائية العمل على تقديم المساعدة والخدمات الصحية للركاب الناجين، حسبما أعلن في تغريدة نائب الرئيس ونجل رئيس الدولة، تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي الملقب بتيودورين.

P

هذا وتواصل السلطات القيام بعمليات إغاثة لمحاولة العثور على ناجين، جراء غرق السفينة على الحدود بين المياه الإقليمية للكاميرون وغينيا الاستوائية.

وأوضح التلفزيون الحكومي إن "البحرية الوطينة أنقذت عشرين من أصل 45 راكباً بمن فيهم أفراد طاقم السفينة التي غرقت الجمعة، وانتشلت جثة امرأة بينما ما زال المسافرون الآخرون مفقودين". فيما قالت احدى الناجيات وتدعى كارلوتا أييتيبي (60 عاما) أنه بعد مغادرة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية صباح الجمعة "بدأ الطقس السيئ وهطلت أمطار ثم سمعنا ضجة من الجانب الأيسر من السفينة ورأينا أن هذا الجزء مكسورا".

وأوضح مسؤول على السفينة طالبا عدم الكشف عن هويته للتلفزيون أن عاصفة أدت إلى جنوح السفينة التي كانت تحمل ست حاويات من البضائع.