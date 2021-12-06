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إسبانيا ترسل كتيبة عسكرية لـ"تفقد" الجزر الجعفرية وبادس والنكور شمالي المغرب

i24NEWS

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أعضاء La Legion ، وحدة النخبة في الجيش الإسباني ، يتفاعلون قبل بدء العرض العسكري للاحتفال بعطلة تُعرف باسم "Dia de la Hispanidad" أو يوم من أصل إسباني في مدريد ، إسبانيا ، الثلاثاء 12
(AP Photo/Manu Fernandez)أعضاء La Legion ، وحدة النخبة في الجيش الإسباني ، يتفاعلون قبل بدء العرض العسكري للاحتفال بعطلة تُعرف باسم "Dia de la Hispanidad" أو يوم من أصل إسباني في مدريد ، إسبانيا ، الثلاثاء 12

الكتيبة الإسبانية تنقلت إلى الجزر المحتلة بالقرب من إقليمَيْ الناظور والحسيمة، قصد تفقد وضعية الجنود

 أرسلت قيادة الجيش الإسباني، كتيبة عسكرية تابعة لها، إلى الجزر الجعفرية وبادس والنكور، بعد أيام من الرسالة الاحتجاجية الشفوية التي تقدمت بها الخارجية الإسبانية لدى سفارة المغرب بمدريد، طالبت الرباط، سحب رخصة إنشاء مزارع سمكية بالقرب من أرخبيل “تشافاريناس“.

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ووفق بلاغ لقيادة الجيش الإسباني، نقلته مصادر صحفية، فإن وفدا من الكتيبة المذكورة، تنقل إلى الجزر المحتلة بالقرب من إقليمَيْ الناظور والحسيمة، قصد تفقد وضعية الجنود المرابطين بها، حيث ترأس هذا الوفد العسكري، مسؤول من رتبة جنرال.

وتأتي هذه الخطوة الإسبانية، في ظل تنامي الخطابات الإسبانية المعادية للمغرب، التي يقودها حزب “فوكس” المتطرف، والذي طالب عبر قيادته بالوقوف في وجه الرباط وإرغامها على سحب رخص إنشاء حقول لتربية السمك قرب الجزر الجعفرية وبمحاذاة سواحل مليلية المحتلة، وهو ما اعتبره ذات الحزب اليميني، “انتهاكا لمياه بحرية ذات سيادة إسبانية“.

في المقابل لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل السلطات المغربية، حول هذا الموضوع، والتي مازالت تلتزم الصمت. 