الجزائر تعين سفيرها السابق لدى المغرب متحدثا باسم الخارجية

وهي أول مهمة رسمية تسند إلى عبد الحميد عبداوي عقب إنهاء الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وسحب سفيرها.

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، تعيين سفيرها السابق لدى المغرب عبد الحميد عبداوي، متحدثا باسم الخارجية، في أول مهمة رسمية تسند إليه عقب إنهاء الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وسحب سفيرها.

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وكانت الجزائر قد انهت أواخر سبتمبر/أيلول المنصرم، مهام عبداوي كسفير مفوض فوق العادة لدى الرباط، وهو المنصب الذي شغله منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.

وكانت قد أعلنت الجزائر، في 24 أغسطس/آب المنصرم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب؛ بسبب ما أسمتها “حملات عدائية متواصلة” تمارسها الرباط ضدها، وهو ما نفت الأخيرة صحته، معتبرة إياه “مبررات زائفة”.

وفي يوليو/تموز المنصرم، استدعت الجزائر سفيرها لدى الرباط للتشاور؛ احتجاجا على تصريحات لممثل المغرب لدى الأمم المتحدة بشأن ما اعتبرت الجزائر أنه "دعم من المغرب لحركة انفصالية جزائرية تطالب باستقلال منطقة القبائل".

وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية الصحراء التي تدعم الجزائر فيها جبهة البوليساريو وتحتضنها في مخيمات تندوف على ترابها.