الحكومة الإثيوبية تتهم جبهة تغراي بـ "جرائم إبادة جماعية" في إقليمي أمهرة وعفار

"تم حرق محمية 'غواسا' التي تزخر بالحيوانات المختلفة، ودمرت الجبهة ممتلكات بالكامل"

اتهمت وزيرة الدولة بمكتب الاتصال بالحكومة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، اليوم الإثنين، "قوات جبهة تحرير تغراي" بـ "القتل الجماعي في منطقة غاشنا- أنسوكيا جمزا بإقليمي أمهرة وعفار"، ودعت إلى "إجراء تحقيق مستقل لتعريف المجتمع الدولي بشأن هذه الإبادة الجماعية".

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وأكدت الوزيرة أن "جبهة تحرير تيغراي خلال تواجدها في منطقة جنوب جوندر، قامت بهدم 6 مؤسسات دينية، و22 مؤسسات سياحية تقدر تكلفتها بـ 23 مليون بر إثيوبي"،مشيرة إلى أن "الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحيتة والآثار في مدينة لالبيلا التاريخية، والمسجلة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي كانت فادحة"، بحسب ما نشره موقع "العين الإخبارية".

ولفتت كاسا إلى أن "قطاع السياحة توقف بالكامل في إقليمي عفار وأمهرة، وفقد الأخير وحده ما كان يحصل عليه من 15 ألف دولار (7.1مليون بر)، فقط من محمية سمين"، مشيرة إلى أن "سكان المنطقة فقدوا نحو 75 ألف دولار( 36مليون بر) بسبب توقف السياحة".

وذكر تقرير بثه التلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم، أنه "خلال الـ 11 يوما التي كان قد استولى فيها عناصر جبهة تحرير تيغراي على منطقة مهال ميدا بإقليم أمهرة، قتل مدنيون وتعرض عدد كبير من النساء للاغتصاب".

وأضاف التقرير أنه "تم حرق محمية 'غواسا' التي تزخر بالحيوانات المختلفة، ودمرت الجبهة ممتلكات بالكامل، وطال التخريب مؤسسات الاتصالات والمرافق الصحية، فضلا عن نهب وسرقة لأموال السكان المحليين"، مشيرا إلى أن "البنك التجاري الإثيوبي في تلك المناطق نُهب ودُمر".