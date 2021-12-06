البوليساريو: "القادة الأوروبيين غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب"

"استئناف الحكم خطوة "للهروب إلى الإمام، ورسالة مغلوطة تشجع المغرب على المضي في تحدي المجتمع الدولي"

اعتبر عضو جبهة البوليساريو "المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي"، أبي بشرايا البشير، خطوة الاتحاد الأوروبي باستئناف حكم المحكمة الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم، بأنها خطوة "للهروب إلى الإمام، ورسالة مغلوطة" لما وصفته بـ "الاحتلال المغربي تشجعه على المضي قدما في تحدي المجتمع الدولي".

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وأشار البشير إلى أن "قرار مجلس الاتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئًا بالنسبة للبوليساريو فهي تعلم جيداً أن القادة الأوروبيين غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب"بحسب ما أكده وقع"الصحيفة"الإخباري المغربي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، يقضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بدعوى تضمنها لمنطقة الصحراء بعد أن تقدمت بالطعن في الاتفاقية لدى ذات المحكمة.

ورغم إصدار المحكمة الأوروبية لقرار الإلغاء، إلا أنها أبقت على الاتفاقية سارية المفعول لمدة شهرين إضافيين، لإعطاء المغرب والبلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي فرصة لتقديم طعونها في القرار واستئنافه.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد حذر في خطاب الذكرى 64 للمسيرة الخضراء، الاتحاد الأوروبي من أن "أي إلغاء للاتفاقية سواء في المستقبل القريب أو البعيد، سيعني مباشرة إلغاء الاتفاقية ككل وليس تقليص مناطق نفوذها نحو المناطق المغربية الأخرى التي يغيب فيها النزاع" "أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".