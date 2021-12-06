السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري

تظاهر آلالف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم، بعد مطالبتهم بعودة الحكومة المدنية، وفق ما أوردته وكالة فرنس برس.

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وتظاهر آلالف السودانيين في مسيرات جديدة اجتاحت العاصمة وأم درمان ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".

وتزامنا مع قرارات البرهان في الـ 25 تشرين الأول/أكتوبر، تم اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بـ"الخيانة".

وبعد الاتفاق، تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.

وكان حمدوك قد أعلن، الشهر الماضي، عن "إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 44 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر".

واتهمت نقابات أطباء قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم، رغم أن "الشرطة نفت قيامها باطلاق النار على المتظاهرين".