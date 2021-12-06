تونس: انقسام في صفوف حركة النهضة إلى حين "رحيل راشد الغنوشي"

"القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها"

طالبت قيادات في مجلس شورى حركة النهضة في تونس، اليوم الإثنين، برحيل زعيم الحركة راشد الغنوشي"، متهمين "قيادة الحركة بالفشل داخليا وخارجيا"، كما أكدوا أن "قادة الحركة الحاليين ليس لديهم ما يقدموه وأن عليهم الاعتراف بذلك وتحمل المسئولية كاملة".

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ودعا أعضاء الحركة الذين جمدوا عضويتهم راشد الغنوشي إلى"عدم الترشح لرئاسة الحركة"، بالإضافة إلى "علي العريض ونور الدين البحيري"، معتبرين أن "القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها"، وفق ما جاء في بيان للحركة.

وشدد الأعضاء على أنه "لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه" بسبب ما اعتبروه "فشلاً في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة، والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر".

وعلى إثر ذلك، عقدت حركة النهضة مؤتمرًا بالمقر المركزي في مونبليزير بالعاصمة تونس، وقالت الحركة إنها "ترفض جميع الاتهامات بالفساد"، كما شهدت "انقسامًا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار".

ويُذكر أن الحزب الدستوري الحر، أكبر أحزاب المعارضة في تونس، دعا إلى التعجيل بعقد انتخابات تشريعية في البلاد، ومحاكمة حزب حركة النهضة، منتقدا ما وصفه بـ "التخاذل في محاسبة الإخوان، وفسح المجال أمام إعادة تنظيم صفوفهم".

وكان المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، صتمي الطاهري، قد دعا، في وقت سابق، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج "من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد جمد في 25 يوليو/حزيران المنصرم عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار في إطار الدستور التونسي.