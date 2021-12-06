ليبيا: محكمة ‫طرابلس‬ ترفض حكم الطعن الصادر ضد خليفة ‫حفتر وتعيده إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

خليفة حفتر: "لدينا أفكار لا تنضب وقادرون على تحسين حياة الليبيين"

رفضت محكمة استئناف ‫طرابلس، اليوم الاثنين، حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية "لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة"، وأعادته إلى السباق الرئاسي، المقرر يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية، نقلا عن قناة "ليبيا تنتخب".

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وكان حفتر قد أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بـ"الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها"، وأن "لدينا أفكار لا تنضب وقادرون على تحسين حياة الليبيين"، كما دعا الليبيين "للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة".

وعلق قائد الجيش الليبي مهامه العسكرية رسميا، في 22 من أيلول/سبتمبر الماضي، وأعلن تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور، وجاء إعلان ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

وكانت محكمة الزاوية، قد أصدرت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حكمًا باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدَّم ضده.

وأعادت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأصدرت حكما بذلك، بعد رفضها طعنين بحقه، وأكد محامي الدبيبة عبد الرؤوف قنبيج، أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن".

كما قبلت لجنة الطعون الانتخابية الابتدائية بمدينة سبها جنوبي ليبيا، الخميس، طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاده من قائمة المرشحين الأولية للانتخابات الرئاسية.