الرئيس الجزائري يمنح نظيره الفلسطيني"وسام أصدقاء الثورة الجزائرية"

من جهته قلد محمود عباس عبد المجيد تبون، القلادة الكبرى لفلسطين هي أعلى درجة من أعلى وسام فلسطيني.

منح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الإثنين، "وسام أصدقاء الثورة الجزائرية" لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وهو أعلى وسام تقدمه الجزائر لأصدقائها ومن جهته قلد محمود عباس عبد المجيد تبون، القلادة الكبرى لفلسطين هي أعلى درجة من أعلى وسام فلسطيني.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، منح صك بقيمة 100 مليون دولار كمساهمة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية و توفير 300 منحة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الجزائرية.

ويقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام، حيث حل أمس بمطار الهواري بومدين الدولي، وكان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية" مشيرا إلى أن "الزيارة تأتي أيضا تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس/آذار المقبل". وأردف: “الجزائر تريد السماع من محمود عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية”.

ومن جهته كشف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن "الجزائر لن تفرط في ذاكرتها وتاريخها ومبادئها"، وتابع“نحن نعرف أن هناك ثمنا سندفعه، هذا قدر الجزائر أن تظل أمينة على مبادئها وشهدائها الذين ضحوا لتظل بلدهم حرة وسيدة ومستقلة وسندا للمظلومين"

يشرع، غدا الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في زيارة رسمية إلى تونس الشقيقة. كما جاء في بيان الرئاسة تونسية، أن زيارة محمود عباس بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيّد.