البوليساريو تستنكر "صمت" الأمم المتحدة تجاه الصحراء وتؤكد عدم انخراطها في أي عملية سلام

غالي"الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه نشطاء حقوق الإنسان للترهيب هو حديث لا معنى له"

استنكر رئيس جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، "صمت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء الجرائم التي يرتكبها المغرب ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، وانتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء".

وأشار رئيس البوليساريو إلى أن "الجبهة لن تنخرط في أي عملية سلام مادام المغرب يواصل فرض نظامه ضد المدنيين الصحراويين بمناطق الصحراء الغربية" مشددا على "إدانة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المناضلة الصحراوية، سلطانة خيا، معتبرا إياها اعتداءات إرهابية وجريمة بشعة".

جاء ذلك في رسالة وجهها، رئيس البوليساريو، أمس الاثنين، إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريش، حذر فيها "استمرار صمت وتقاعس الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية عن التدخل لوقف هذه الممارسات الإرهابية من قبل دولة الاحتلال المغربية سيدفع الجبهة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشاركتها في العملية السياسية"

وتؤكد جبهة البوليساريو أن "الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب ولفظائع يندى لها الجبين هو حديث لا معنى له. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تنخرط في أي عملية سلام في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة بينما تستمر الأمم المتحدة في التزام صمتها المطبق وغير المبرر.

وحذرت البوليساريو من أن "فشل الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في ضمان الوقف الفوري للممارسات الإرهابية والمهينة التي تُمارس يومياً ضد الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان لن يترك للجبهة أي خيار سوى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشاركتها في العملية السياسية".