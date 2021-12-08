الرئيس التونسي:"الحق الفلسطيني لن يضيع مهما حاولوا ونعمل على تطوير العلاقات الثنائية"

الخروج من هذا الوضع لن يكون إلا بالوحدة لأن انقسام الصف يؤدي إلى إضعاف العمل من أجل تحرير فلسطين

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن "الحق الفلسطيني لن يضيع مهما حاولوا" مشيرا إلى أن بلاده تعمل "على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب الفلسطيني في كافة المجالات بالرغم من محدودية الإمكانيات"، مضيفا "نقتسم معكم رغيفنا".

وأكد قيس سعيد أن "أكبر الأخطار التي تحدق بفلسطين هي الخطر الداخلي وليس الخطر القادم من الخارجمشددا على أن "الخروج من هذا الوضع لن يكون إلا بالوحدة لأن انقسام الصف يؤدي إلى إضعاف العمل من أجل تحرير فلسطين"، متابعا "يلعبون على الانقسام وحينما تتحقق الوحدة يكون الموقف أقوى".

وأوضح قيس سعيد "تحدثت مطولا مع محمود عباس عن هذه المحطات والعمل الذي يجب أن نسير في طرق جديدة من أجل تحقيقه". وأعلن عن "استعداد تونس زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين وتطوير آليات التعاون في كل مجالات الصحة والتكوين المهني والتدريب" وأضاف أن

ومن جهته قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "علاقات أخوية راسخة تربط تونس وبلاده"، مضيفا "تحدثنا في مجمل المستجدات وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بما يعزز الشراكة بين البلدين".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التونسي إثر لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية لتونس.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل قيس سعيد، محمود عباس، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، في مراسم رسمية.