المغرب: السلطات الأمنية تفكك خلية إرهابية بحوزتها "أسلحة ومنتجات داعشية"

"التخطيط لعمليات إرهابية بعدة مدن منها وجدة وبركان وتزنيت وأزيلال وتطوان والدار البيضاء"

نجحت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية "تضم حوالي 10 أشخاص" و "حجز أسلحة نارية تتمثل في بنادق وأسلحة بيضاء وذخيرة حية، ومنتجات داعشية ووثائق متعلقة بصنع المتفجرات والسموم".

ومكنت عمليات البحث والتفتيش المشتركة، بين مديرية الأمن والوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي، من توقيف المشتبه بهم في "التخطيط لعمليات إرهابية بعدة مدن منها وجدة وبركان وتزنيت وأزيلال وتطوان والدار البيضاء"، وفق ما أورده موقع "الأحداث أنفو" المغربي.