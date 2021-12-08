الأزمة المغربية الجزائرية: رسميا الجزائر تنسحب من بطولة إفريقيا لكرة التي ستقام بمدينة العيون في الصحراء

جاء تأكيد انسحاب الجزائر قبيل ساعات من موعد إجراء مراسيم سحب قرعة البطولة، الذي ستجرى بابيدجان اليوم

نظرا لأسباب مرتبطة بالمواقف السياسية للجزائر مع المغرب، تأكد، رسميا، اليوم الأربعاء، انسحاب المنتخب الجزائري لكرة اليد عن قائمة للمنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للكبار، التي ستحتضنها مدينتي العيون وكلميم، في الصحراء في المغرب، في الفترة ما بين 13 و22 يناير /كانون الثاني من العام الوشيك.

وجاء تأكيد انسحاب الجزائر قبيل ساعات من موعد إجراء مراسيم سحب قرعة البطولة، الذي ستجرى بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، ظهر اليوم الأربعاء.

وكانت اتحادية كرة اليد الجزائرية واللجنة الأولمبية المحلية، قد تلقت، بقلق كبير، الزيارة الرسمية التي خص بها منصور أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، المغرب، في مايو/أيار المنصرم، والتقى من خلالها مسؤولين حكوميين، من أجل وضع الترتيبات الأولى لاحتضان بطولة أمم إفريقيا للكبار.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، قد وقع مع وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي الأسبق، بالعاصمة الرباط، بشكل رسمي، على "بروتوكول" تنظيم مدينتي العيون وكلميم لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد "رجال"، المقررة في يناير/كانون الثاني من عام 2022 من السنة القادمة وهي التظاهرة المؤهلة إلى بطولة العالم 2023.