تونس: تسجيل وفاة وإصابة "جسيمة" في قيادات حركة النهضة إثر اندلاع حريق في مقرها

حسب مصدر أمني تونسي لم يتم إلى الآن معرفة أسباب الحريق، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة الملابسات

قالت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، إن حريق مقر حركة النهضة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، فيما أكدت حركة النهضة أن "أحد عناصرها هو من أحرق نفسه داخل المقر" ولحقت خسائر مادية تجهيزات المقر المركزي للحركة في بمنطقة مونبليزير.

وولإنقاذ حياته، ألقى نائب رئيس حركة النهضة بنفسه من الطابق الثاني للمقر الرئيسي للحركة بمنطقة مونبليزير وسط العاصمة تونس بعد اندلاع حريق به، وبحسب مصدر أمني تونسي لم يتم إلى الآن معرفة أسباب الحريق، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة كل الملابسات.

وكانت حركة النهضة قد عرفت سلسلة من الاستقالات تنضاف إلى سلسلة الأزمات والهزات التي تعصف بـ"الحركة الإخوانية" منذ عدة أشهر، إذ أعلن 15 عضوا في مجلس الشوى الحركة الإخوانية تعليق عضويتهم بالمجلس حتى اعتزال راشد الغنوشي السياسة والتنحي عن رئاسة الحزب الإخواني.

وتدخلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين داخل المقر، بعد أن حاصرهم الدخان واحتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم.