المغرب: تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المملكة

"للحفاظ على المكاسب التي راكمتها المملكة في مجال تدبير وباء كورونا وحماية صحة المواطنين"

قررت السلطات المغربية، مساء اليوم الخميس، تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب حتى إشعار آخر، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، لمدة أسبوعين،بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لوباء كورونا "أوميكرون"، خصوصا بـ "أوروبا وإفريقيا".

ويندرج قرار السلطات المغربية "في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمتها المملكة في مجال تدبير وباء كورونا وحماية صحة المواطنين"، وفق ما أودرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبلغ عدد الإصابات بوباء كورونا في المغرب، اليوم الخميس، 951 ألفا و92، منها 14 ألفا و794 وفاة، و934 ألفا و9 حالات شفاء، فيما بلغ عدد المطعمين 24 مليون و456 ألف و314.

وفي السياق كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "الحكومة تتدارس الحلول الممكنة لإعادة المغاربة العالقين في الخارج حسب الدول التي يتواجدون فيها، حيث يتواجد بعضهم في مناطق يتفشى فيها الوباء؛ وهو ما يحتم دراسة وضعيتهم “حتى لا نقع في انتكاسة جديدة”.